У Запоріжжі батьків школярів закликали купити свічки на випадок вторгнення Росії
У Запоріжжі керівництво однієї зі шкіл закликало батьків учнів закупити свічки для бомбосховища на випадок можливого вторгнення військ Росії в Україну.
Про це 28 січня передає місцеве видання "ZaБор".
Таке прохання і ставлення питання обурили громадян. Батьки дітей вказують, зокрема, на нехтування елементарних норм пожежної безпеки, адже відкритий вогонь у закритому приміщенні з малечею несе серйозну небезпеку.
Батьки учнів 4 класу школи № 94 звернулися до журналістів, щоб надати ситуації розголосу, а також показали скріни з листуванням у чаті.
Зазначається, що адміністрація цього навчального закладу дала розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.
"Перше питання про пожежну безпеку. Діти (багато дітей!) і відкритий вогонь. Де і з яких методичок взяло інформацію керівництво про необхідність свічок в бомбосховищі?" - обурюються батьки.
В даному 4-А класі навчаються 35 дітей, відповідно йдеться про 70 свічках.
"Це підготовка бомбосховища. На випадок якщо буде вторгнення. Не панікуйте, і старші класи теж закуповують. Тільки там список більше", - повідомляється в чаті.
Коли люди вказали на ризики від відритого вогню, як альтернатива було вирішено принести по ліхтарику.
При цьому все одно можлива ситуація, що один клас прийде з ліхтариками, а інші діти школи будуть зі свічками, і в підсумку все одно буде порушенням правил пожежної безпеки.
У школі Запоріжжя батьків учнів просять купити свічки для бомбосховища (фото: скрін zabor.zp.ua)
Раніше повідомлялося, що в Харкові активно йде очищення бомбосховищ у разі небезпеки та вторгнення Росії, і виявилося, що не всі місця готові до своїх функцій.
Додамо також, перед цим "РБК-Україна" розповідала в новому матеріалі, в якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни.