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В Запорожье приехал гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Фото: в Запорожье приехал гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье очередной груз с более 600 продуктовыми наборами.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В их состав вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего для внутренне перемещенных лиц в Запорожье фонд уже передал более 19 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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ЗапорожьеГуманитарная помощь