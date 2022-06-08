В Запорожье приехал гуманитарный груз от Фонда Ахметова

В их состав вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего для внутренне перемещенных лиц в Запорожье фонд уже передал более 19 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".