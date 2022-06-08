До Запоріжжя приїхав гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова відправив до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі черговий вантаж із понад 600 продуктовими наборами.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі фонд уже передав понад 19 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".