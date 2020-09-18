В Запорожье из окна шагнула 12-летняя школьница: что у нее случилось

В Запорожье произошла трагедия. 12-летняя девочка выпрыгнула из окна третьего этажа. Отмечается, что школьница сделала это из-за расставания с парнем.

Как информирует пресс-служба Нацполиции Запорожской области, ЧП произошло 17 сентября в 16:20. В Днепровский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства с третьего этажа квартиры по улице Трегубенко выпрыгнула из окна 12-летняя девушка. Таким образом она пыталась покончить жизнь самоубийством на почве расставания со своим парнем.

В полиции рассказали, что малолетнюю госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 с дополнительной квалификацией "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего, а девочка находится в реанимации.

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