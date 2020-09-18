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У Запоріжжі вийшла з вікна 12-річна школярка: що в неї сталося

Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі дівчинка вистрибнула з вікна через розставання з хлопцем

У Запоріжжі сталася трагедія. 12-річна дівчинка вистрибнула з вікна третього поверху. Відзначається, що школярка зробила це через розставання з хлопцем.

Як інформує прес-служба Нацполіції Запорізької області, НП сталася 17 вересня о 16:20. В Дніпровський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання з третього поверху квартири по вулиці Трегубенко вистрибнула з вікна 12-річна дівчина. Таким чином вона намагалася покінчити життя самогубством на ґрунті розлучення зі своїм хлопцем.

У поліції розповіли, що малолітню госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за п. 2 ч. 2 ст. 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство" Кримінального кодексу України.

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Зараз поліція встановлює всі деталі події, а дівчина перебуває в реанімації.

Як ми раніше повідомляли, в Житомирі покінчив з собою юний курсант, який страждав через нерозділене кохання. Хлопця знайшли мертвим, а поруч з ним була прощальна записка.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі жінка спалила себе на території храму.

Також повідомлялося, що в Херсонській області дівчинка-підліток покінчила з собою через суворих батьків.

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