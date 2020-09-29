В Запорожье неадекват бил стекла и атаковал машину "скорой": новые подробности

Машина скорой помощи (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В Запорожье мужчина крушил стекла машины скорой помощи

В Запорожье неадекватный мужчина разбил стекла и пытался ворваться в машину скорой помощи, когда врачи были заняты пациентом. Это произошло в одном из спальных районов города.

Медики говорят, что за несколько минут до инцидента с этим мужчиной общалась полиция, но несмотря на его агрессивное поведение правоохранители уехали с места конфликта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Интересно, но скорую вызвала полиция, после того как пьяная драка закончилась для одного из участников переломанной ногой. Пока врачи оказывали помощь внутри машины, мужчина с улицы начал бить боковые стекла.

Работница скорой помощи рассказала, что хорошо, что в этот момент она была повернута к окнам спиной, тем не менее у нее вся голова была в обломках стекла и было даже травмировано плечо. При этом рама ударила ее по голове.

В Запорожье мужчина разбил стекла в машине скорой (видео: YouTube)

Если бы не парни, которые прибежали на помощь врачам, неизвестно, что произошло бы дальше. Работники скорой говорят, что нападения на медицинские бригады случаются часто.

Очевидцы рассказали, что мужчины сначала вместе выпивали, а потом устроили драку. Юрист говорит, что полиция оставила забияку, чтобы не было проблем в будущем.

"Любое применение силы для полицейского опасно тем, что будут жалобы, необходимо будет составлять какие-то объяснения, куда-то появляться", - заявил юрист Денис Штабовенко.

Напомним, в Днепре парень устроил погром в супермаркете и выбил дверь головой.

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