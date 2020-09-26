Под Николаевом пьяный мужчина средь бела дня забил до смерти человека

Под Николаевом мужчину забили до смерти (коллаж РБК-Украина)

Убийце грозит до 10 лет лишения свободы

Под Николаевом пьяный мужчина жестоко избил человека, в результате чего пострадавший скончался на месте до приезда "скорой помощи". Убийцу задержали на месте преступления.

Трагедия произошла днем 26 сентября в райцентре Березанского района, передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители рассказали, что около 15:45 им поступил вызов от медиков о том, что возле одного из торговых заведений города умер 55-летний местный житель, которому нанесли телесные повреждения.

Полицейские обнаружили погибшего в луже крови.

Как удалось выяснить в ходе следственных мероприятий, нетрезвый мужчина стал участником конфликта с компанией мужчин, которые распивали спиртные напитки на летней площадке.

Сначала он подрался с одним молодым человеком, и затем ушел восвояси. Однако через некоторое время вернулся и устроил драку с еще одним мужчиной из той же компании.

43-летний мужчина, также пьяный, сильно избил своего 55-летнего противника, после чего потерпевший упал и больше не поднялся.

Неравнодушные граждане вызвали "скорую", однако спасти мужчину медикам не удалось.

Убийцу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют "умышленное тяжкое телесное повреждение" (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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