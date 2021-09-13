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В Запорожье наказали водителя из-за избиения пассажира

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Запорожье, Понедельник 13 сентября 2021 22:09
В Запорожье наказали водителя из-за избиения пассажира Коллаж РБК-Украина: в Запорожье наказали маршрутчика из-за избиения пенсионера
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера, который хотел зайти в салон с тачкой. Водитель также обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью. Его сразу же уволили, и он понесет ответственность за свои действия.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что из-за этого инцидента будет расторгнут договор с компанией-перевозчиком "Правекс-стар", на которую работал водитель. Кроме того, предприятие оштрафовано "в максимально возможном размере".

"Никто не имеет права поднимать руку на человека, особенно беззащитного!" – написал Буряк.

История инцидента

Неприятный случай с пенсионером произошел в маршрутном такси №85. Маршрутчик обматерил пенсионера, а потом умышленно ударил его дверью за то, что тот пытался попасть в салон с тачкой. При этом удар дверью пришелся пенсионеру в голову. Это все отчетливо видно на видео.

В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера (видео: YouTube)

После удара в голову пенсионер упал. Такие действия водителя возмутили пассажиров маршрутки. Люди начали помогать пассажиру, а другие вызвали полицию. У детей от увиденного началась истерика.

Напомним, в Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой. Пассажиры автобуса вступились за женщину.

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Запорожье маршрутчик
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