В Запорожье мать довела 5-летнего сына до крайнего истощения: лечила вазелином

В Запорожье в больницу попал пятилетний мальчик в состоянии крайнего истощения. Кирилл очень плохо ходит и не выглядит на свои пять лет. Худого, обессиленного с ранами на голове и сыпью на теле мальчика привезли в больницу. Такое с ним совершила его родная мама.

В этот день Виктория, мать Кирилла, спала на лестничной клетке. Такой ее нашли жильцы дома и пошли в квартиру, где и обнаружили истощенного мальчика. Он был настолько обессилен, что не мог проснуться.

А когда пришел в себя, сказал, что хочет кушать.

Интересно, что 43-летняя мать-одиночка выглядит довольно прилично, как для горе-матери. В квартире опрятно, а холодильник забит едой.

Она говорит, что у мальчика редкая болезнь, а врачам она не верит. Поэтому решила лечить сына сама, народными средствами и диетами.

"Это мази, примочки и вазелин. Все", - говорит Виктория.

Врачи говорят, что у ребенка не было истощения, но был тяжелый случай атопического дерматита. Болезнь сложная, системна, но излечимая. Мальчику нужно специальное питание и постоянный контроль показателей организма.

Мать мальчика хорошо знают соседи. Она имеет два высших образования и работает дома переводчиком. Но женщину сильно подкосила смерть обоих родителей. С тех пор она начала сильно пить.

Ребенка женщине готовы вернуть, но при двух условиях: когда ему станет лучше, а Виктория пройдет лечение от алкогольной зависимости.

В Запорожье мать довела ребенка до истощения

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