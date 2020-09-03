У Запоріжжі матір довела 5-річного сина до крайнього виснаження: лікувала вазеліном

У Запоріжжі в лікарню потрапив п'ятирічний хлопчик у стані крайнього виснаження. Кирило дуже погано ходить і не виглядає на свої п'ять років. Худого, знесиленого з ранами на голові і висипом на тілі хлопчика привезли в лікарню. Таке з ним зробила його рідна мама.

Цього дня Вікторія, мати Кирила, спала на сходовій клітці. Такою її знайшли мешканці будинку і пішли в квартиру, де і виявили виснаженого хлопчика. Він був настільки знесилений, що не міг прокинутися.

А коли прийшов до тями, сказав, що хоче їсти.

Цікаво, що 43-річна мати-одиначка виглядає досить пристойно, як для горе-матері. В квартирі охайно, а холодильник забитий їжею.

Вона каже, що у хлопчика рідкісна хвороба, а лікарям вона не вірить. Тому вирішила лікувати сина сама, народними засобами і дієтами.

"Це мазі, примочки і вазелін. Все", - каже Вікторія.

Лікарі кажуть, що у дитини не було виснаження, але був важкий випадок атопічного дерматиту. Хвороба складна, системна, але виліковна. Хлопчику потрібно спеціальне харчування та постійний контроль показників організму.

Мати хлопчика добре знають сусіди. Вона має дві вищі освіти і працює вдома перекладачем. Але жінку сильно підкосила смерть обох батьків. З тих пір вона почала сильно пити.

Дитину жінці готові повернути, але за двох умов: коли їй стане краще, а Вікторія пройде лікування від алкогольної залежності.

У Запоріжжі матір довела дитину до виснаження

Раніше ми писали, що школярі місяцями знущалися над старенькою під Черніговом, але її врятували добрі люди.

Також повідомлялося, що у Дніпрі пес понівечив дівчинці обличчя, залишивши шрам на все життя.