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В Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода: один в палате и постоянно плачет (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Отмечается, что он находится в палате один и постоянно плачет.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал активист Андрей (prana 108).

По его словам ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он находится все время один, полураздетый и постоянно плачет.

"Какой-то треш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ководном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он-сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", - сообщила очевидица.

Известно, что малыша зовут Андрей и няни при ребенке нет, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.

В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них другие обязанности.

  • Первое, что сделать, это взять его к себе в палату. Как можно так просто закрыть дверь где так разрывается малыш;
  • Никто не приставлен к таким детям. У медсестер еще полное отделение больных, за которыми нужен уход и лечение, и они по возможности приходят, кормят, моют и переодевают. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглосуточно;
  • Медперсонал выполняет свою работу, за работу няни им доплачивать никто не будет! Проблема в государстве, поскольку должны быть специально обученные няни;
  • Бедное солнышко. Аж сердце сжимается от такого видео.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасают тяжелую Роженицу, у которой рак и коронавирус.

Также мы писали, что под Запорожьем больных COVID-19 лечат хирурги, педиатры и гинекологи.

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