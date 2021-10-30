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У Запоріжжі хлопчик-сирота знаходиться в лікарні без догляду: один в палаті та постійно плаче (відео)

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Запоріжжя, Субота 30 жовтня 2021 14:37
У Запоріжжі хлопчик-сирота знаходиться в лікарні без догляду: один в палаті та постійно плаче (відео) Хлопчик-сирота у лікарні в Запоріжжі знаходиться без догляду (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Зазначається, що він знаходиться у палаті один і постійно плаче.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів активіст Андрій (prana 108).

За його словами дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні в Запоріжжі. В палаті він перебуває весь час один, напівроздягнений та постійно плаче.

"Якийсь треш у 5-й дитячій. Жінка, яка лежить у ковідному відділенні, розповідає про дитину. Малюкові 1,1 рік. Він - сирота. Знайшли його на вулиці. За її словами, медсестри заходять рідко, лише погодувати. Малюк кричить, розривається. Він у фекаліях, і вчора його вже заходила мити сусідка по палаті", - повідомила очевидиця.

Відомо, що малюка звати Андрій і няні при дитині немає, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.

У коментарях користувачі пишуть, що медперсонал не може піклуватися про дитину у повному об'ємі, адже у них інші обов'язки.

  • Перше, що зробити, це взяти його до себе в палату. Як можна так просто закрити двері де так розривається малюк;
  • На жаль, так і є. Ніхто не приставлений до таких дітей. У медсестер ще повне відділення хворих, за якими потрібен догляд та лікування, і вони по можливості приходять, годують, миють та переодягають. Це потрібно вирішувати на рівні адміністрації лікарні, але не з медперсоналом. Щоб при лікарні були няні, які могли б із дітками перебувати цілодобово;
  • Медперсонал виконує свою роботу, за роботу няні їм доплачувати ніхто не буде! Проблема в державі, оскільки мають бути спеціально навчені няні;
  • Бідне сонечко. Аж серце стискається від такого відео.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарі рятують важку породіллю, в якої рак та коронавірус.

Також ми писали, що під Запоріжжям хворих на COVID-19 лікують хірурги, педіатри та гінекологи.

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