У Запоріжжі хлопчик-сирота знаходиться в лікарні без догляду: один в палаті та постійно плаче (відео)
У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Зазначається, що він знаходиться у палаті один і постійно плаче.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповів активіст Андрій (prana 108).
За його словами дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні в Запоріжжі. В палаті він перебуває весь час один, напівроздягнений та постійно плаче.
"Якийсь треш у 5-й дитячій. Жінка, яка лежить у ковідному відділенні, розповідає про дитину. Малюкові 1,1 рік. Він - сирота. Знайшли його на вулиці. За її словами, медсестри заходять рідко, лише погодувати. Малюк кричить, розривається. Він у фекаліях, і вчора його вже заходила мити сусідка по палаті", - повідомила очевидиця.
Відомо, що малюка звати Андрій і няні при дитині немає, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.
У коментарях користувачі пишуть, що медперсонал не може піклуватися про дитину у повному об'ємі, адже у них інші обов'язки.
- Перше, що зробити, це взяти його до себе в палату. Як можна так просто закрити двері де так розривається малюк;
- На жаль, так і є. Ніхто не приставлений до таких дітей. У медсестер ще повне відділення хворих, за якими потрібен догляд та лікування, і вони по можливості приходять, годують, миють та переодягають. Це потрібно вирішувати на рівні адміністрації лікарні, але не з медперсоналом. Щоб при лікарні були няні, які могли б із дітками перебувати цілодобово;
- Медперсонал виконує свою роботу, за роботу няні їм доплачувати ніхто не буде! Проблема в державі, оскільки мають бути спеціально навчені няні;
- Бідне сонечко. Аж серце стискається від такого відео.
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