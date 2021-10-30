У Запоріжжі хлопчик-сирота знаходиться в лікарні без догляду: один в палаті та постійно плаче (відео)

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Зазначається, що він знаходиться у палаті один і постійно плаче.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів активіст Андрій (prana 108).

За його словами дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні в Запоріжжі. В палаті він перебуває весь час один, напівроздягнений та постійно плаче.

"Якийсь треш у 5-й дитячій. Жінка, яка лежить у ковідному відділенні, розповідає про дитину. Малюкові 1,1 рік. Він - сирота. Знайшли його на вулиці. За її словами, медсестри заходять рідко, лише погодувати. Малюк кричить, розривається. Він у фекаліях, і вчора його вже заходила мити сусідка по палаті", - повідомила очевидиця.

Відомо, що малюка звати Андрій і няні при дитині немає, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.

У коментарях користувачі пишуть, що медперсонал не може піклуватися про дитину у повному об'ємі, адже у них інші обов'язки.