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В Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника

Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехавшие медики "скорой" помощи пытались спасти его, но безрезультатно. В итоге на медиков напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызывать сотрудников полиции.

Видео появилось в Instagram-канале "Это Запорожье".

"Ситуация на Школьной. Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело. Медиков охраняет полиция", - сказано в сообщении.

Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо и даже дико.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню. Чем закончилась ситуация пока что достоверно неизвестно.

Видео: В Запорожье мужчина умер на улице

В сети пользователи возмущены такой странной ситуацией, о чем пишут в комментариях:

  • Вот такая работа у медиков... Человек умирает - виноватых делают медиков, выживает - благодарят Бога.
  • Такая же ситуация была в Броварах. У цыгана передоз был, а они его мертвого сначала в такси везли в больницу, а потом как узнали что он мертв, два дня кипиш устраивали.
  • У этого стада одна реакция - нападать.
  • Офигеть. Перекололся - виноваты медики.

Ранее мы писали, что в Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке. Появилось видео 18+.

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