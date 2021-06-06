В Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника

"Ситуация на Школьной. Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело. Медиков охраняет полиция", - сказано в сообщении.

Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо и даже дико.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню. Чем закончилась ситуация пока что достоверно неизвестно.

Видео: В Запорожье мужчина умер на улице

В сети пользователи возмущены такой странной ситуацией, о чем пишут в комментариях: