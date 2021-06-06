В Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника

В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехавшие медики "скорой" помощи пытались спасти его, но безрезультатно. В итоге на медиков напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызывать сотрудников полиции.
Видео появилось в Instagram-канале "Это Запорожье".
"Ситуация на Школьной. Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело. Медиков охраняет полиция", - сказано в сообщении.
Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо и даже дико.
Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню. Чем закончилась ситуация пока что достоверно неизвестно.
Видео: В Запорожье мужчина умер на улице
В сети пользователи возмущены такой странной ситуацией, о чем пишут в комментариях:
Ранее мы писали, что в Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке. Появилось видео 18+.