В Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный (фото)

В Запорожье произошел вопиющий случай - горе-родители отдали двух своих маленьких детей бездомному и просто ушли. Мужчине пришлось самому присматривать за малышами и кормить. Об этом рассказали в патрульной полиции области на странице в Facebook.

Как рассказали правоохранители, 24 августа около пяти дня им поступил звонок от женщины о том, что на пляже были замечены двое детей под присмотром бездомного.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили двух мальчиков на вид 2-х и 3-х лет без одежны. Кругом находился мусор и был полный беспорядок.

Рядом с малышами находился бездомный.

Мужчина рассказал патрульным, что несколько дней назад незнакомые ему мужчина и женщина, которые вероятно были родителями детей, оставили своих сыновей и ушли в неизвестном направлении.

В Запорожье горе-родители бросили детей на пляже, и за ними присматривал бездомный (Фото: facebook.com/zaporizhiapolice)

Бездомный принялся самостоятельно за ними присматривать и кормить, чем мог.

Правоохранители вызвали "скорую", после чего мальчиков госпитализировали в детскую больницу.

"А мы в очередной раз призываем, если вы обнаружили ребенка, который находится без присмотра взрослых, сразу звоните "102" и дождитесь прибытия полиции. Чужих детей не бывает! Дети - наше будущее!" - говорится в публикации.

Пользователи сети возмущаются такому поведению горе-родителей, которые бросили собственных маленьких детей на произвол судьбы. Более того, взрослые могли хотя бы отдать малышей в приют, если уж решили избавиться от родных сыновей.

Молодец бездомный, не бросил детей. Есть среди них люди. Уважение. А родителей к стенке!

Нет слов...

Теперь надо найти родителей.

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