В Запорожье бездомный пес загрыз женщину: кто ответит за это?

ЧП произошло около улиц Куликовской и Алексея Порады (прежнее название - Димитрова) в Шевченковском районе на окраине города 2 августа.

"Куликовская 27, (мой дом). Димитрова, 02.08.2021. Женщину искусали собаки. Где любители животных? Что делать? Артерию прокусили", - пишет Татьяна Быкова Масленок.

В пресс-службе полиции Запорожской области подтвердили факт происшествия. Женщине 1964 года рождения прокусили артериальную вену на ноге. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшую в "скорой", но, к сожалению, спасти ее уже не удалось.

Как уточняют в сети, женщина в понедельник выгуливала свою собаку, как вдруг на ее питомца набросились псы, которых подкармливал мужчина. Когда запорожанка попросила его угомонить собак, тот лишь развел руками - мол, сделать ничего не могу.

Одна из разъяренных бродячих собак напала на женщину и сильно укусила за ногу, прокусив артерию. Из-за большой потери крови она умерла.

Местные жители опубликовали видео с места трагического инцидента. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - видео 18+!)

В Запорожье собака напала на женщину и прокусила артерию на ноге, в результате чего она умерла (фото: facebook.com / Таня Быкова Масленок)

В Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook рассказали, что в связи с тяжестью состояния 64-летней пострадавшей в дополнительно на помощь бригаде было направлено еще бригада реанимации и интенсивной терапии.

"Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть пострадавшей женщины в 21.53 в результате острой массивной кровопотери", - говорится в сообщении.

Кто ответит за трагическое ЧП?

Отметим, что в Запорожье вопросом регулирования численности четвероногих бездомных гуманными методами занимается коммунальное предприятие "Побутовик". Журналисты "Суспільне Запоріжжя" после трагедии пытались получить комментарий от коммунальщиков, но те не пожелали высказываться.

Так, начальница сектора по защите животных КП "Побутовик" Анна Цаюкова заявила, что пока комментариев по поводу инцидента они не предоставляют.

Между тем, в Запорожье за последнее время это уже далеко не первый случай нападения собак на людей. Так, в июле на бездомных собак жаловались жители Вознесеновского района. Запорожцы рассказывали, что их терроризируют агрессивные животные, живущие около жилых домов на улице Дунайской, и за пару месяцев псы травмировали семерых человек.