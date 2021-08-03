У Запоріжжі бродячий пес накинувся на жінку: постраждала загинула прямо на місці (відео)

НП сталася біля вулиць Куликівської та Олексія Поради (колишня назва - Димитрова) в Шевченківському районі на околиці міста 2 серпня.

"Куликовська 27, (мій дім). Димитрова, 02.08.2021. Жінку покусали собаки. Де любителі тварин? Що робити? Артерію прокусили", - пише Тетяна Бикова Масленок.

У прес-службі поліції Запорізької області підтвердили факт події. Жінці 1964 року народження прокусили артеріальну вену на нозі. Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати постраждалу в "швидкій", але, на жаль, врятувати її вже не вдалося.

Як уточнюють в мережі, жінка в понеділок вигулювала свого собаку, як раптом на її улюбленця накинулися пси, яких підгодовував чоловік. Коли запоріжанка попросила його вгамувати собак, той лише розвів руками - мовляв, зробити нічого не можу.

Одна з розлючених безпритульних собак напала на жінку і сильно вкусила за ногу, прокусивши артерію. Через велику втрату крові вона померла.

Місцеві жителі опублікували відео з місця трагічного інциденту. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - відео 18+!)

У Запоріжжі собака напала на жінку і прокусила артерію на нозі, в результаті чого вона померла (фото: facebook.com / Таня Бикова Масленок)