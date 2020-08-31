На Запорожье байкеры сбросили мужчину с моста: полиция покрывает преступников?

Мужчина упал с Никопольского моста, что на Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

Байкеров подозревают в том, что они сбросили мужчину с Никопольского моста на Запорожье

На трассе Запорожье - Днепр мужчину, который охранял строительство Никопольского моста, сбросили вниз. Пострадавший находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Дочь 63-летнего сторожа говорит, что во всем виновата группа байкеров. А в полиции дело квалифицировали, как несчастный случай, пишет ТСН.

Татьяна Хорольская говорит, что отец пострадал от рук байкеров, которым не разрешил кататься по мосту, где ведутся строительные работы. Случилось это 29 августа. Мотоциклист уехал, но вернулся в компании еще четырех байкеров. Они и сбросили мужчину с моста.

Сторожа нашел его коллега - второй охранник, что дежурил внизу моста. Мужчина обходил территорию и услышал стон.

"Он (охранник. - Ред.) Нашел моего отца под мостом, спросил что случилось, и кто это сделал. Папа успел сказать, что это сделали байкеры и потерял сознание", - рассказала Татьяна.

Сейчас мужчина в реанимации с ушибом, переломом ребер, бедра и правой ноги. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Татьяна утверждает, что папа на работе не пил, и вообще употреблял спиртное очень редко.

В то же время в полиции говорят, что мужчина упал с моста из-за собственной неосторожности и якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Случилось это 29 августа около 02:00.

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