На Запоріжжі байкери скинули чоловіка з мосту: поліція покриває злочинців?

Чоловік впав з Нікопольського мосту, що на Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

Байкерів підозрюють у тому, що вони скинули чоловіка з Нікопольського мосту на Запоріжжі

На трасі Запоріжжя - Дніпро чоловіка, який охороняв будівництво Нікопольського мосту, скинули вниз. Потерпілий знаходиться у реанімації та підключений до апарату ШВЛ.

Дочка 63-річного сторожа каже, що в усьому винна група байкерів. А в поліції справу кваліфікували як нещасний випадок, пише ТСН.

Тетяна Хорольська каже, що батько постраждав від рук байкерів, яким не дозволив кататися по мосту, де ведуться будівельні роботи. Сталося це 29 серпня. Мотоцикліст виїхав, але повернувся в компанії ще чотирьох байкерів. Вони і скинули чоловіка з мосту.

Сторожа знайшов його колега - другий охоронець, що чергував внизу моста. Чоловік обходив територію і почув стогін.

"Він (охоронець. - Ред.) Знайшов мого батька під мостом, запитав що сталося, і хто це зробив. Тато встиг сказати, що це зробили байкери і втратив свідомість", - розповіла Тетяна.

Зараз чоловік у реанімації із травмою, переломом ребер, стегна і правої ноги. Його приєднали до апарату ШВЛ.

Тетяна стверджує, що тато на роботі не пив, і взагалі вживав спиртне дуже рідко.

Водночас у поліції кажуть, що чоловік впав з мосту через власну необережність і нібито був у стані алкогольного сп'яніння. Сталося це 29 серпня близько 02:00.

Раніше ми писали, що у лікарні Запоріжжя помер чоловік, чекаючи допомоги 5 годин.