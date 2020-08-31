ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Запоріжжі байкери скинули чоловіка з мосту: поліція покриває злочинців?

Запоріжжя, Понеділок 31 серпня 2020 12:33
На Запоріжжі байкери скинули чоловіка з мосту: поліція покриває злочинців?
Чоловік впав з Нікопольського мосту, що на Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Байкерів підозрюють у тому, що вони скинули чоловіка з Нікопольського мосту на Запоріжжі

На трасі Запоріжжя - Дніпро чоловіка, який охороняв будівництво Нікопольського мосту, скинули вниз. Потерпілий знаходиться у реанімації та підключений до апарату ШВЛ.

Дочка 63-річного сторожа каже, що в усьому винна група байкерів. А в поліції справу кваліфікували як нещасний випадок, пише ТСН.

Тетяна Хорольська каже, що батько постраждав від рук байкерів, яким не дозволив кататися по мосту, де ведуться будівельні роботи. Сталося це 29 серпня. Мотоцикліст виїхав, але повернувся в компанії ще чотирьох байкерів. Вони і скинули чоловіка з мосту.

Сторожа знайшов його колега - другий охоронець, що чергував внизу моста. Чоловік обходив територію і почув стогін.

"Він (охоронець. - Ред.) Знайшов мого батька під мостом, запитав що сталося, і хто це зробив. Тато встиг сказати, що це зробили байкери і втратив свідомість", - розповіла Тетяна.

Зараз чоловік у реанімації із травмою, переломом ребер, стегна і правої ноги. Його приєднали до апарату ШВЛ.

Тетяна стверджує, що тато на роботі не пив, і взагалі вживав спиртне дуже рідко.

Водночас у поліції кажуть, що чоловік впав з мосту через власну необережність і нібито був у стані алкогольного сп'яніння. Сталося це 29 серпня близько 02:00.

Раніше ми писали, що у лікарні Запоріжжя помер чоловік, чекаючи допомоги 5 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Запоріжжя
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся