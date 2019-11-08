В Запорожье 15-летняя школьница родила двойню (видео)

В Запорожской области в селе Беленькое у 15-летней школьницы родилась двойня. Малыши появились на свет на 33 неделе беременности и поэтому считаются недоношенными. Важное событие в жизни несовершеннолетней матери случилось в ее день рождения. Об этом на своей Facebook-странице сообщила волонтер Злата Некрасова.

"Сегодня ко мне обратились с просьбой, я не смогла пройти мимо. Девочка 15 лет родила двойню на свой ДР на 33 неделе беременности. Двое мальчишек находятся в реанимации, один из них в тяжелом состоянии. Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. Это происходило при мне", - сообщила волонтер.Злата Некрасова.

По словам Златы, у одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв легких. Малыши нуждаются в помощи, а у семьи нет финансов.

В посте Злата просит помочь всем неравнодушным, так как ситуация критическая.

Также в комментариях к посту волонтер отметила, что у двойни есть папа, он от детей не отказывается, старается заработать, как может. Также семье оказывает поддержку мама роженицы.

"У деток помимо мамы есть и папа, они очень молоды но держатся вместе.

Папа крутится как может, работает за 150 гр в день. Бабушка деток рассказала. И бабушка с ними рядом, бабушка молодец",- отметила Злата.