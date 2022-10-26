UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Запоріжжя надійшла чергова гуманітарна допомога від Фонду Ахметова

Фото: до Запоріжжя надійшла чергова гуманітарна допомога від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Ідеться про понад три сотні наборів із продуктами першої необхідності, які були доставлені до центру.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Отримати допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Ще на початку весни "Зелений центр Метінвест Запоріжжя" став чи не найбільшим хабом допомоги людям, які тікали від ворожих обстрілів і окупації. За цей час продуктові набори від фонду вже отримали понад 30 тисяч людей, що звернулися до центру.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомогаЗапоріжжя