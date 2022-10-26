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В Запорожье поступила очередная гуманитарная помощь от Фонда Ахметова

Фото: в Запорожье поступила очередная гуманитарная помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в "Зеленый центр Метинвест Запорожья".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о более чем трехстах наборах с продуктами первой необходимости, которые были доставлены в центр.

В их состав вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить помощь внутренне перемещенные могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

Еще в начале весны "Зеленый центр Метинвест Запорожья" стал едва ли не самым большим хабом помощи людям, бежавшим от вражеских обстрелов и оккупации. За это время продуктовые наборы от фонда уже получили более 30 тысяч обратившихся в центр.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

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Гуманитарная помощьЗапорожье