В Запоріжжі з'явиться перша підземна школа: де саме

В Запоріжжі незабаром відкриють першу підземну школу, яка захистить дітей під час війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова в Telegram.
Так, у Кушугумській громаді Запорізької області буде відкрито першу підземну школу.
За словами Федорова, цей безпечний заклад зможе об'єднати школярів з декількох населених пунктів.
Регіон відвідав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Посадовці провели перевірку роботи шкіл в офлайн режимі та оцінили процес навчання.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації підкреслив, що вже 1400 учнів отримують освіту як у очній, так і у дистанційній формі.
Також Федоров підкреслив, що вперше за 4 роки дві гімназії Кушугумської громади відчинили двері для дітей. Очільник регіону запевнив, що вже до 1 вересня планується вивести на офлайн навчання 50 тисяч школярів.
"Сьогодні 50 тисяч дітей на території Запорізької області не охоплені можливістю навчатися офлайн. Наша мета зрозуміла, надати можливість 50 тисячам учням 1 вересня навчатись у безпечних умовах, але офлайн", - сказав він.
10 підземних шкіл планують побудувати у Запоріжжі та області найближчим часом, а у 10 наявних школах зробдять капітальний ремонт укриттів.
Зазначимо, що підземні школи - це військова реальність України. Так, на момент 2 квітня у Харкові добудували школу, де зможуть навчатися 600 дітей.
Як ми раніше писали, в школі Києва прямо під час занять обвалилася стеля.
Нагадаємо, що у Києві учня жорстоко побили однокласники у школі.