В Запорожье появится первая подземная школа: где именно

Где построят подземную школу

Так, в Кушугумской общине Запорожской области будет открыта первая подземная школа.

По словам Федорова, это безопасное заведение сможет объединить школьников из нескольких населенных пунктов.

Регион посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Чиновники провели проверку работы школ в офлайн режиме и оценили процесс обучения.

Председатель Запорожской облгосадминистрации подчеркнул, что уже 1400 учеников получают образование как в очной, так и в дистанционной форме.

Также Федоров подчеркнул, что впервые за четыре года две гимназии Кушугумской общины открыли двери для детей. Глава региона заверил, что уже к 1 сентября планируется вывести на офлайн обучение 50 тысяч школьников.

"Сегодня 50 тысяч детей на территории Запорожской области не охвачены возможностью учиться офлайн. Наша цель ясна, предоставить возможность 50 тысяч учащимся 1 сентября учиться в безопасных условиях, но офлайн", - сказал он.

10 подземных школ планируют построить в Запорожье и области в ближайшее время, а в 10 существующих школах сделают капитальный ремонт укрытий.

В Запорожье планируют открыть подземные школы (фото: Иван Федоров)

Отметим, что подземные школы - это военная реальность Украины. Так, к моменту 2 апреля в Харькове достроили школу, где смогут учиться 600 детей.

Подземная школа в Харькове (фото: suspilne.media)