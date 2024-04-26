В Запорожье появится первая подземная школа: где именно

В Запорожье откроют первую подземную школу, которая защитит детей во время войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление главы Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова в Telegram.
Так, в Кушугумской общине Запорожской области будет открыта первая подземная школа.
По словам Федорова, это безопасное заведение сможет объединить школьников из нескольких населенных пунктов.
Регион посетил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Чиновники провели проверку работы школ в офлайн режиме и оценили процесс обучения.
Председатель Запорожской облгосадминистрации подчеркнул, что уже 1400 учеников получают образование как в очной, так и в дистанционной форме.
Также Федоров подчеркнул, что впервые за четыре года две гимназии Кушугумской общины открыли двери для детей. Глава региона заверил, что уже к 1 сентября планируется вывести на офлайн обучение 50 тысяч школьников.
"Сегодня 50 тысяч детей на территории Запорожской области не охвачены возможностью учиться офлайн. Наша цель ясна, предоставить возможность 50 тысяч учащимся 1 сентября учиться в безопасных условиях, но офлайн", - сказал он.
10 подземных школ планируют построить в Запорожье и области в ближайшее время, а в 10 существующих школах сделают капитальный ремонт укрытий.
Отметим, что подземные школы - это военная реальность Украины. Так, к моменту 2 апреля в Харькове достроили школу, где смогут учиться 600 детей.
Как мы ранее писали, в школе Киева прямо во время занятий обвалился потолок.
Напомним, что в Киеве ученика жестоко избили одноклассники в школе.