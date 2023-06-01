У Запоріжжі військового не пустили до кав'ярні, тому що формою він "налякає людей" (відео)

У Запоріжжі адміністрація однієї з кав'ярень у розважальному комплексі "Pool & Beach" відмовилася пускати військового в заклад, тому що він був одягнений у військову форму. Співробітники аргументували це тим, що він "налякає людей".

Деталі скандалу

На відео із військовим розмовляє жінка, яка зазначає, що не пустить його в заклад через те, що чоловік прийшов у формі. Хоча при цьому працівниця додає, що в цьому немає нічого сороміцького.

Однак знаходиться інша причина відмовити військовому в чашці кави.

"У нас відпочивають 140 дітей. Це може відволікати, злякати. Те, що в нас у військовій формі", - каже жінка.

А для того, щоб потрапити в кафе військовому доведеться пройти через дитячу зону. Героїня відео також додає, що "злякаються" не діти, а "їхні дорослі".

На це військовий відповідає, що нехай "нервові дорослі сидять вдома".

Варто зазначити, що розважальний комплекс, зображений у відео, є приватною територією. Але кому саме вона належить дівчина з відео відмовилася розголошувати.