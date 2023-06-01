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В Запорожье военного не пустили в кафе, потому что формой он "напугает людей" (видео)

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Запорожье, Четверг 01 июня 2023 17:32
В Запорожье военного не пустили в кафе, потому что формой он "напугает людей" (видео) В Запорожье военному отказали в кофе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Запорожье администрация одного из кафе в развлекательном комплексе "Pool & Beach" отказалась пускать военного в заведение, потому что он был одет в военную форму. Сотрудники аргументировали это тем, что он "напугает людей".

Видео разговора с военнослужащим распространилось в сети.

Детали скандала

На видео с военным говорит женщина, которая отмечает, что не пустит его в заведение из-за того, что мужчина пришел в форме. Хотя при этом работница добавляет, что в этом нет ничего стыдного.

Однако находится другая причина отказать военнослужащему в чашке кофе.

"У нас отдыхают 140 детей. Это может отвлекать, испугать. То, что у нас в военной форме", - говорит женщина.

А для того, чтобы попасть в кафе, военному придется пройти через детскую зону. Героиня видео также добавляет, что "испугаются" не дети, а "их взрослые".

На это военный отвечает, что пусть "нервные взрослые сидят дома".

Следует отметить, что развлекательный комплекс, изображенный в видео, является частной территорией. Но кому именно она принадлежит девушка из видео отказалась разглашать.

Напомним, что это уже не первый случай, когда военному отказали в обслуживании. Ранее в Днепре защитника не пустили в ресторан также из-за военной формы.

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