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У Запоріжжі скоро запрацює центр психологічної допомоги від "Метінвесту" та ООН

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Вівторок 13 червня 2023 19:15
У Запоріжжі скоро запрацює центр психологічної допомоги від "Метінвесту" та ООН У Запоріжжі скоро запрацює центр психологічної допомоги від "Метінвесту" та ООН (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

В середині липня жителі Запоріжжя отримають безпечний інклюзивний простір, де можна буде отримати психологічну підтримку та знизити рівень стресу. Таким місцем стане ком’юніті-центр "Опліч ХАБ", над відкриттям якого працюють Глобальний договір ООН в Україні та гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя".

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Напрям ментального здоров’я з початку повномасштабного вторгнення Росії є одним із пріоритетних для Глобального договору ООН в Україні.

У серпні 2022-го ГД ООН в Україні запустив онлайн-платформу безплатної психологічної допомоги Mental Help, у межах якої професійні психологи проводять індивідуальні терапевтичні сесії для всіх, хто потребує підтримки.

У липні 2023 року проєкт Mental Help вперше вийде в офлайн і зробить психологічну допомогу доступною для жителів Запоріжжя - тому що це місто прийняло понад 213 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і регулярно обстрілюється російськими військами.

Мета "Опліч ХАБу" - об’єднати жителів Запоріжжя для взаємопідтримки та взаємодопомоги в умовах невизначеності. Відвідувачі центру зможуть отримати індивідуальні консультації з психологом, групові терапевтичні сесії з фахівцями, групову арттерапію й кінотерапію, групові фізичні активності (йога), різноманітні відкриті лекції та майстер-класи, а також юридичні консультації.

Отримати підтримку у центрі зможуть не тільки дорослі, а й діти: для них обладнають спеціальну кімнату за сприяння компанії "Епіцентр-К", у якій педагог буде проводити для малечі різноманітні активності.

Усі активності хабу є абсолютно безплатними та конфіденційними. Організатори проекту для роботи в хабі відібрали найкращих фахівців, які незабаром пройдуть навчання за спеціальною методологією, розробленою з урахуванням найкращого світового досвіду.

"Група "Метінвест" спрямовує зусилля та ресурси, щоб допомогти українцям відновитися та інтегруватися в суспільство. Наша гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" вже стала одним з найбільших проєктів приватного бізнесу, що працює на перемогу України. Ми опікуємося психологічною реабілітацією жінок і дітей, протезуванням і відновленням цивільних і військових. Застосовуємо різноманітні підходи до роботи з дитячими травмами. Усе це - заради нашої перемоги та майбутнього", - зазначила директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Як відомо, за 15 місяців повномасштабної війни "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 3,7 млрд грн. Більш ніж 2 млрд грн були направлені на потреби армії .

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Метинвест ООН