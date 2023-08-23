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У Запоріжжі гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова отримали переселенці з Волноваської громади

Середа 23 серпня 2023 20:19
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У Запоріжжі гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова отримали переселенці з Волноваської громади У Запоріжжі гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова отримали переселенці з Волноваської громади (фото: прес-лужба)
Автор: Ілона Свиридова

У хабі "Зелений центр Метінвест Запоріжжя" відбулася видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова для вимушених переселенців із Волноваської громади Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Для людей, яких війна змусила евакуюватися і налагоджувати життя на новому місці, така підтримка важлива й необхідна.

У кожному наборі - продукти, що довго зберігаються: цукор, сіль, борошно, крупа, макаронні вироби і печиво, а також консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо і паштет.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога