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В Запорожье гуманитарную помощь от Фонда Ахметова получили переселенцы из Волновахской общины

Среда 23 августа 2023 20:19
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В Запорожье гуманитарную помощь от Фонда Ахметова получили переселенцы из Волновахской общины В Запорожье гуманитарную помощь от Фонда Ахметова получили переселенцы из Волновахской общины (фото: пресс-лужба)
Автор: Илона Свиридова

В хабе "Зеленый центр Метинвест Запорожья" состоялась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Волновахской общины Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для людей, которых война заставила эвакуироваться и налаживать жизнь на новом месте, такая поддержка важна и необходима.

В каждом наборе - долго хранящиеся продукты: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо и паштет.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Гуманитарная помощь