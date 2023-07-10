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Заплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп Віннер

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Понеділок 10 липня 2023 12:53
Заплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп Віннер Актор Філіп Віннер загинув на фронті (фото: facebook.com/PhilipWinner189)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув український актор Філіп Віннер (Дєдковський), який встав на захист Батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть воїна стало відомо у день його народження, 9 липня.

Про загибель актора повідомили його друзі та колеги у соцмережах.

Що відомо про загибель Філіпа Віннера

"Сьогодні у Філіпа день народження. Мало виповнитись 32. Але сьогодні стало відомо про його загибель. Філіп був актором, творцем і воїном. Світла пам'ять", - написав Максим Девізоров, актор серіалу "Перші ластівки", який служить у ЗСУ.

На загибель Філіпа також відреагувала актриса та режисерка Ганна Хижняк.

"Скільки доброти та любові ти подарував. Скільки сміху. Я пам'ятаю, коли ти сказав, що підеш захищати нашу країну. І як ти завжди намагався триматися? Твоя мати виховала справжнього чоловіка. І я пишаюся тобою. І люблю всім серцем. Ти там назавжди. І в наших щасливих місцях. Місцях щасливих людей", - написала Ганна.

Друзі та рідні на сторінці актора залишають коментарі співчуття та свої спогади про Філіпа.

Заплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерФіліп пішов в армію у перші дні великої війни (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актор навіть на фронті читав поезію

Філіп вступив до лав ЗСУ у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Актор служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні. З грудня 2022 року перебував на "нулі" на Донецькому напрямку.

До великої війни актор грав у київському "Живому театрі", був студентом кіношколи Ukrainian Film School. Раніше працював у "Чесному театрі", був актор драматичного театру в КНУКіМ, а також закінчив курси акторської майстерності в Університеті імені І. К. Карпенка-Карого.

Заплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерЗаплатив найвищу ціну. На фронті загинув київський актор Філіп ВіннерФіліп до війни був актором у столичному "Живому театрі" (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актор періодично ділився своїми думками про війну й писав пости з передової.

"Ми змінюємо реальність щодня, після кожного нашого вчинку... Що таке Доля? Це знає Тарас Григорович Шевченко. Я це намагаюся тільки зрозуміти. І зараз, після проходження гарячих, шалено морозних, дощових і недоспаних днів війни, після погляду Смерті в мої очі… я на 100% усвідомлюю й розумію, чого я хочу в своєму житті. І яку ціну я готовий за це заплатити, який шлях пройти", - написав Філіп у травні.

Також на передовій актор записував емоційні відео, на яких читав поезію українських поетів. Своє останнє відео актор записав в окопі у червні. На ньому актор читає поезію Василя Симоненка "Є у коханні будні і свята".

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний.

Нещодавно ми писали про те, що на фронті загинув актор Антон Прасоленко.

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