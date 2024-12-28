Заплануйте освоїти у 2025 році: 8 звичок у прибиранні, які нарешті принесуть порядок

У новому році ми всі шукаємо способи зробити своє життя зручнішим та організованішим. Приділивши увагу кільком простим звичкам, можна значно покращити ефективність і результативність цього процесу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 8 корисних звичок, які допоможуть підтримувати ваш дім в чистоті та порядку у 2025 році.

Прибирати в міру забруднення

Замість того, щоб відкладати прибирання на пізніше, корисно звикнути прибирати одразу після того, як щось забруднилося. Це може бути миття посуду після кожного прийому їжі або протирання пилу після використання меблів.

Така звичка дозволяє підтримувати квартиру в чистоті без зайвих зусиль і запобігає накопиченню бруду. Це також допоможе уникнути необхідності робити великі прибирання, що займають багато часу.

Використовувати правильні інструменти

Щоб прибирання було ефективним і швидким, важливо мати правильні інструменти. Вибирайте швабри з мікрофібри, універсальні чистячі засоби та пилосмоки з хорошою потужністю.

Це дозволить значно зекономити час і енергію, адже з якісними інструментами навіть важкодоступні місця стають легкими для очищення. Оновлення вашого приладдя допоможе зробити прибирання більш приємним та результативним.

Планувати прибирання за розкладом

Регулярне планування прибирання за розкладом допомагає уникнути хаосу. Складіть календар, в якому визначте, коли і які завдання потрібно виконати.

Наприклад, по вихідних - генеральне прибирання, а в будні - дрібні роботи, такі як витирати пил чи мити підлогу. Такий розклад дасть вам змогу організувати час і не відкладати справи на потім.

Прибирання за розкладом привчає не шукати виправдовувань (фото: Pexels.com)

Викидати непотрібні речі регулярно

Щоб уникнути накопичення зайвих речей, почніть регулярно проводити "чистку" вашого житла. Викидайте те, що давно не використовувалося, відсортовуйте одяг, книги чи електроніку, що більше не актуальна.

Це не лише звільнить місце в квартирі, але й допоможе підтримувати порядок. Очищений простір впливає на загальний настрій та енергетику у вашій оселі.

Миття вікон раз на місяць

Чисті вікна значно покращують вигляд кімнат і надають свіжості в інтер'єрі. Приділяючи цій справі кілька хвилин раз на місяць, ви забезпечите собі чисті вікна, без бруду та патьоків.

Миття вікон не забирає багато часу, але значно підвищує рівень комфорту в вашій квартирі. Крім того, це дасть можливість насолоджуватись гарним видом і природним світлом.

Періодичне прання килимів та оббивки

Килими та оббивка меблів накопичують пил і бруд, що може спричиняти алергії та інші проблеми зі здоров'ям. Завжди обирайте час для регулярного чищення цих предметів: використання пилососа або професійних засобів для глибокого очищення.

Тільки корисні звички можуть перетворити прибирання на регулярний процес (фото: Freepik.com)

Очищення кухонних поверхонь після кожного використання

Кухня є однією з найбільш "забруднюваних" частин дому, тому важливо звикнути до того, щоб очищати робочі поверхні після кожного використання. Це не дозволяє жиру та бруду накопичуватись, що значно полегшує подальше прибирання.

Легко мити поверхні протягом дня, ніж потім витрачати багато часу на боротьбу з засохлим брудом. Проста звичка забезпечує чистоту і порядок на кухні без зайвих зусиль.

Використовувати органайзери для зберігання речей

Органайзери для одягу, побутових речей та навіть для кухонного посуду допомагають уникнути безладу в квартирі. Вони дозволяють швидко знаходити необхідні предмети та зберігати їх в порядку.

Встановлення таких органайзерів у різних частинах квартири допоможе зберігати порядок і зробить прибирання менш трудомістким. Це також дозволяє створити більше вільного простору для комфорту.