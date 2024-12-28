Запланируйте освоить в 2025 году: 8 привычек в уборке, которые наконец-то принесут порядок

В новом году мы все ищем способы сделать свою жизнь более удобной и организованной. Уделив внимание нескольким простым привычкам, можно значительно улучшить эффективность и результативность этого процесса.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 8 полезных привычках, которые помогут поддерживать ваш дом в чистоте и порядке в 2025 году.

Убирать по мере загрязнения

Вместо того, чтобы откладывать уборку на потом, полезно привыкнуть убирать сразу после того, как что-то загрязнилось. Это может быть мытье посуды после каждого приема пищи или протирание пыли после использования мебели.

Такая привычка позволяет поддерживать квартиру в чистоте без лишних усилий и предотвращает накопление грязи. Это также поможет избежать необходимости делать большие уборки, занимающие много времени.

Использовать правильные инструменты

Чтобы уборка была эффективной и быстрой, важно иметь правильные инструменты. Выбирайте швабры из микрофибры, универсальные чистящие средства и пылесосы с хорошей мощностью.

Это позволит значительно сэкономить время и энергию, ведь с качественными инструментами даже труднодоступные места становятся легкими для очистки. Обновление ваших принадлежностей поможет сделать уборку более приятной и результативной.

Планировать уборку по расписанию

Регулярное планирование уборки по расписанию помогает избежать хаоса. Составьте календарь, в котором определите, когда и какие задачи нужно выполнить.

Например, по выходным - генеральная уборка, а в будни - мелкие работы, такие как вытирать пыль или мыть пол. Такое расписание позволит вам организовать время и не откладывать дела на потом.

Уборка по расписанию приучает не искать оправданий (фото: Pexels.com)

Выбрасывать ненужные вещи регулярно

Чтобы избежать накопления лишних вещей, начните регулярно проводить "чистку" вашего жилья. Выбрасывайте то, что давно не использовалось, отсортировывайте одежду, книги или электронику, которая больше не актуальна.

Это не только освободит место в квартире, но и поможет поддерживать порядок. Очищенное пространство влияет на общее настроение и энергетику в вашем доме.

Мытье окон раз в месяц

Чистые окна значительно улучшают вид комнат и придают свежести в интерьере. Уделяя этому делу несколько минут раз в месяц, вы обеспечите себе чистые окна, без грязи и подтеков.

Мытье окон не отнимает много времени, но значительно повышает уровень комфорта в вашей квартире. Кроме того, это даст возможность наслаждаться красивым видом и естественным светом.

Периодическая стирка ковров и обивки

Ковры и обивка мебели накапливают пыль и грязь, что может вызвать аллергии и другие проблемы со здоровьем. Всегда выбирайте время для регулярной чистки этих предметов: использование пылесоса или профессиональных средств для глубокой очистки.

Только полезные привычки могут превратить уборку в регулярный процесс (фото: Freepik.com)

Очистка кухонных поверхностей после каждого использования

Кухня является одной из самых "загрязняемых" частей дома, поэтому важно привыкнуть к тому, чтобы очищать рабочие поверхности после каждого использования. Это не позволяет жиру и грязи накапливаться, что значительно облегчает дальнейшую уборку.

Легко мыть поверхности в течение дня, чем потом тратить много времени на борьбу с засохшей грязью. Простая привычка обеспечивает чистоту и порядок на кухне без лишних усилий.

Использовать органайзеры для хранения вещей

Органайзеры для одежды, бытовых вещей и даже для кухонной посуды помогают избежать беспорядка в квартире. Они позволяют быстро находить необходимые предметы и хранить их в порядке.

Установка таких органайзеров в разных частях квартиры поможет сохранять порядок и сделает уборку менее трудоемкой. Это также позволяет создать больше свободного пространства для комфорта.