Заплакана Дорофєєва зробила відверте зізнання: що сталося

Співачка Надя Дорофєєва показала підписникам несподіване фото. На ньому артистка плакала та не приховувала справжні емоції. Окрім цього, вона розповіла, чому вирішила бути чесною з фанами.

Що розповіла співачка

На новому фото Дорофєєва плакала та позувала без фільтрів та макіяжу. В описі до селфі співачка пригадала, що до цього демонструвала світлини, на яких вона мала більш ефектний вигляд.

"Баланс. Він потрібен в усьому. Якщо подивитесь попереднє фото в моїй інсті – там я в розкішній червоній сукні, з гарним мейком і червоними губами, усміхнена, яскрава і така впевнена . На цьому фото теж я - сумна, розгублена і травмована. Хто з них справжня? Відповідь - обидві", - зізналася Дорофєєва.

Дорофєєва показалася у сльозах (скріншот)

За словами співачки, раніше вона хотіла показувати себе лише в гарному настрої. Дорофєєва намагалася бути "легкою, ненапряжною, щасливою" та в ідеальному ракурсі. Втім, нині вона змінила своє рішення. Але чому саме плакала артистка - залишилося загадкою.

"Напевно соцмережі нав’язують це всім нам. Але це не про справжність. P.S Ні, нити та жалітись я не збираюсь, просто хочу, щоб ви хоча б іноді бачили тут і таку мене", - додала артистка.