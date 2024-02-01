ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заплакана Дорофєєва зробила відверте зізнання: що сталося

Четвер 01 лютого 2024 17:35
UA EN RU
Заплакана Дорофєєва зробила відверте зізнання: що сталося Чому співачка розплакалася (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надя Дорофєєва показала підписникам несподіване фото. На ньому артистка плакала та не приховувала справжні емоції. Окрім цього, вона розповіла, чому вирішила бути чесною з фанами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Дорофєєвої.

Що розповіла співачка

На новому фото Дорофєєва плакала та позувала без фільтрів та макіяжу. В описі до селфі співачка пригадала, що до цього демонструвала світлини, на яких вона мала більш ефектний вигляд.

"Баланс. Він потрібен в усьому. Якщо подивитесь попереднє фото в моїй інсті – там я в розкішній червоній сукні, з гарним мейком і червоними губами, усміхнена, яскрава і така впевнена . На цьому фото теж я - сумна, розгублена і травмована. Хто з них справжня? Відповідь - обидві", - зізналася Дорофєєва.

Заплакана Дорофєєва зробила відверте зізнання: що сталося

Дорофєєва показалася у сльозах (скріншот)

За словами співачки, раніше вона хотіла показувати себе лише в гарному настрої. Дорофєєва намагалася бути "легкою, ненапряжною, щасливою" та в ідеальному ракурсі. Втім, нині вона змінила своє рішення. Але чому саме плакала артистка - залишилося загадкою.

"Напевно соцмережі нав’язують це всім нам. Але це не про справжність. P.S Ні, нити та жалітись я не збираюсь, просто хочу, щоб ви хоча б іноді бачили тут і таку мене", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше дружина Білоножка жорстко пройшлася по зрадниці Повалій.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що зірка "Кварталу 95" розповіла, як позбулася зайвих кіло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надя Дорофеєва звезды шоу-бизнеса
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро