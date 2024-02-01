Заплаканная Дорофеева сделала откровенное признание: что произошло

Певица Надя Дорофеева показала подписчикам неожиданное фото. На нем артистка плакала и не скрывала настоящих эмоций. Кроме того, она рассказала, почему решила быть честной с фанами.

Что рассказала певица

На новом фото Дорофеева плакала и позировала без фильтров и макияжа. В описании к селфи певица вспомнила, что до этого демонстрировала фотографии, на которых она выглядела более эффектно.

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моей инсте - там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбающаяся, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я - грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящая? Ответ - обе", - призналась Дорофеева.

Дорофеева показалась в слезах (скриншот)

По словам певицы, раньше она хотела показывать себя только в хорошем настроении. Дорофеева пыталась быть "легкой, ненапряжной, счастливой" и в идеальном ракурсе. Впрочем, сейчас она изменила свое решение. Но почему именно плакала артистка - осталось загадкой.

"Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о подлинности. PS Нет, ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", - добавила артистка.