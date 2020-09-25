Записку в Стене Плача в Иерусалиме можно теперь оставить онлайн: как это будет работать

Стена Плача в Иерусалиме (Фото: pixabay.com)

Записку или послание в Стене Плача теперь можно будет оставить всем жителям мира

Жесткий карантин во всем мире существенно изменил жизни миллионов людей. В сентябре суровые ограничения коснулись жителей Израиля, а также многих туристов, которые посещали эту страну в период между праздниками Рош ха-Шана (18 сентября) и Йом Кипур (28 сентября).

В этот период иудеи по традиции посещали в Иерусалиме знаменитую Стену Плача, где оставляли свои записки с просьбами к Богу. Однако в 2020 году осуществить задуманное не получится, так как Израиль снова ушел на жесткий карантин из-за роста заболеваемости. Еврейское агентство "Сохнут" создало специальный сайт, на котором можно будет оставить Богу виртуальное послание для знаменитой Стены Плача.

Сайт Стены Плача будет доступен на нескольких языках: английском, французском, русском, испанском и иврите.

"В этом году в праздники мы не сможем собраться все вместе, поэтому Еврейское Агентство поможет доставить ваши пожелания до Иерусалима, несмотря на расстояние! Мы предлагаем вам прислать свои желания, а мы позаботимся о том, чтобы они были доставлены к Стене Плача.

Хорошей записи! Еврейское агентство для Израиля", - говорится на сайте.

Форма обращения очень проста – нужно указать имя, фамилию и написать свое пожелание или просьбу. Как пообещал председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог, все записки с молитвами и пожеланиями будут доставлены к Стене Плача и вложены среди ее камней.

В "Сохнуте" рассказали, что в полученных записках люди молятся о том, чтобы закончилась пандемия. Также люди хотят, чтобы карантин закончился, и семьи могли снова встретиться со своими родными.

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