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Как записаться в добровольцы, чтобы помочь разбирать завалы войны: инструкция

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 12:25
Как записаться в добровольцы, чтобы помочь разбирать завалы войны: инструкция Фото: последствия обстрела в Киеве на Оболони 14 марта (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Каждый украинец может записаться в добровольцы, чтобы помогать разбирать завалы, которые остались после бомбежек, а также присоединиться к спасению людей, помощи пострадавшим и тому подобное.

Как это сделать - читайте ниже в материале Styler.

"Граждане, желающие участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины... могут присоединиться к добровольным формированиям гражданской защиты", - говорится в сообщении правительства.

Как вы можете помочь:

  • разбирать завалы после бомбежек,
  • спасать людей и помогать пострадавшим,
  • разгружать гуманитарные грузы,
  • любые другие мероприятия, к которым могут присоединиться формирования гражданской защиты

Указанные формирования образуются на временной основе местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и тому подобное.

Чтобы стать добровольцем нужно заполнить форму здесь: https://bit.ly/3jb91VO

Надо указать место своего проживания, имя, фамилию, отчество, телефон и электронную почту. Никаких подтверждений с почты не надо, ваша заявка будет сразу принята.

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