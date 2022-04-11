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Як записатися у добровольці, щоб допомогти розбирати завали війни: інструкція

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Понеділок 11 квітня 2022 12:25
Як записатися у добровольці, щоб допомогти розбирати завали війни: інструкція Фото: Наслідки обстрілу в Києві на Оболоні 14 березня (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Кожен українець може записатися в добровольці, аби допомагати розбирати завали, які залишилися після бомбардувань, а також долучитися до рятування людей, допомоги потерпілим тощо.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Громадяни, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України... можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту", - говориться в повідомленні уряду.

Як ви можете допомогти:

  • розбирати завали після бомбардувань,
  • рятувати людей і допомагати потерпілим,
  • розвантажувати гуманітарні вантажі,
  • будь-які інші заходи, до яких можуть долучитися формування цивільного захисту

Зазначені формування утворюються на тимчасовій основі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо.

Аби стати добровольцем варто заповнити форму тут: https://bit.ly/3jb91VO

Треба вказати місце свого проживання, ім'я, прізвище, по-батькові, телефон та електронну пошту. Жодних підтверджень з пошти не треба, ваша заявка буде одразу прийнята.

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