Запечені бандуряники: неперевершений рецепт старовинної української кухні

Бандуряники - старовина страва, яку готували наші пращури лемки. На діалекті лемків "бандура" - картопля. І бандуряники - це цікава та ситна страва з картоплі, грибів та сиру.
Як готувати бандуряники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Валентини Саєнко в Instagram.
Картоплю та одну цибулю чистимо, натираємо на терку. Частину картоплі бажано терти на дрібній терці та частину на більш крупній - для різної фракції. Додаємо яйце та борошно. Трішки солі, перцю. Смажимо на пательні бандуряники.
Можна смажити на смальці замість олії. Рум’янимо з двох сторін і складаємо в посуд, в якому можна запікати.
Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій пательні.
Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3-4 хвилини додаємо часник, солимо та перчимо. Ще можна додати трішки сухого чебрецю. Смажимо до рум'яності. В самому кінці додаємо сметану і трішки (100 г води). Через хвилину знімаємо з вогню.
Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, затираємо сиром і запікаємо 10-15 хвилин при 180 градусів.
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