В России кончаются ракеты. Оккупанты уже пускают в ход "советское наследие"

Ракет у россиян становится меньше

"Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60 процентов запасов. По некоторых видам, даже больше - 70%. Есть соответствующие нормативные требования по пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же Искандерам этот пороговый уровень уже наступил", - объяснил Скибицкий.

Он добавил, что Россия не может пополнять запас также быстро, как Советский Союз. Они не обладают такими мощностями быстрого производства высокоточного оружия.

"Тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", - пояснил представитель ГУР.

Он отметил, что российские военные начали снимать с хранения ракеты, которые были произведены еще во времена СССР. Например, ракеты "Точка У" сняли с производства еще в 2018 году и заменили их Искандерами.

Старые ракеты иногда падают в поле

Старые ракеты в некоторых случаях не долетают до цели, а падают в полях. И поэтому россияне изменили тактику использования своих высокоточных ракет.

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что российские военные используют сейчас баллистические или крылатые ракеты наземного, морского или воздушного базирования.

"Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного оружия, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне", - подчеркнул представитель ГУР.

Советские ракеты уязвимы для ПВО

Как считает военно-политический эксперт Александр Коваленко, РФ бьет по территории Украины старыми подержанными советскими ракетами с низкой точностью, но мощной боевой частью.

"На сегодняшний день самой опасной ракетой является Х-22. Это старая советская ракета, у которой просто катастрофическая "точность". Там отклонения могут быть и 200, и 300 метров, и даже больше. У них, кроме всего прочего, было немало проблем, когда они были новыми, — в 1960-х годах, в первую очередь, с топливными системами. У них даже могли отказывать двигатели во время полета", - объяснил эксперт в эфире марафона.

Именно боевая часть этих старых ракет представляют самую большую опасность. По словам Коваленко, в такой ракете содержится 960 кг взрывчатого вещества.

"В советские времена решили проблемы с точностью именно боевой частью — даже если не попали в цель, и ракета упала в 100, в 200 метрах, за счет мощной осколочно-фугасной боевой части повреждение цель получит. А теперь ситуация такова, что эти ракеты в большинстве своем выпускаются по территории Украины", - объяснил эксперт.

Он добавил, что именно такие ракеты были выпущены по Одессе и Одесской области.

Как долго Россия может обстреливать Украину

По словам Коваленко, ракетные возможности у РФ довольно большие - там много разных ракет еще советского периода.

"Даже те, которые они перестали часто использовать — крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", — они у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. Но по применению, если говорить о Х-22, это старая советская ракета, которая уязвима для ПВО — более чем "Калибр" или "Искандер", поэтому чем больше мы углубляемся в это советское наследие, тем больше их ракеты есть уязвимыми для ПВО Украины", - уточнил эксперт.