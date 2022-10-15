Запасіться водою: що робити в разі відключення водопостачання

Styler підготував низку порад, що робити на випадок відсутності водопостачання та як ощадливо користуватися водою вдома.

Як економити воду вдома

Встановіть лічильник гарячого та холодного водопостачання.

Якщо у вашому будинку немає загального або індивідуального лічильника, тоді рахунок за використання води розподіляється рівномірно між усіма мешканцями. Це означає, що ви можете переплатити за те, чим навіть не користувалися.

Полагодьте або замініть несправну сантехніку та крани.

Протікає унітаз - це майже 72 000 літрів на рік марно витраченої води. Підтікає кран - до 200 літрів на добу і близько 6000 літрів на місяць. Тому перевіряйте справність сантехніки та вчасно її ремонтуйте в разі поломки.

Не забувайте щільно закривати крани.

Перевіряйте, аби з крана не капала вода, адже це також витрата води. Якщо вода капає, коли кран закритий щільно, це може бути протікання якоїсь частини сантехніки.

Застосовуйте економні насадки-розпилювачі для душу.

Такий винахід дозволить економити до 50% води. Ще один варіант економії - пристосування з вбудованим аератором, який збагачує струмінь повітрям. Він дозволяє обмежити витрати води в три рази без втрати обсягу та якості струменю.

Використовуйте розумно.

Закривайте кран, коли чистите зуби. Під час миття посуду не обов'язково, щоб вода весь час текла. Якщо миєте продукти, то краще робити це в мисці, а не під проточною водою. Так фрукти, овочі або м'ясо теж будуть очищені ефективно.

Як зберігати питну воду, щоб вона якомога довше була свіжою

Придбайте питну воду у пляшках у супермаркеті. Для тих, кому стандартних пляшок вистачає на нетривалий час, можна замовити її у великих пластикових бочках.

При придбанні води звертайте увагу на пластик, у якому вона зберігається. Він має бути виключно харчовим.

Закриті пляшки з водою потрібно зберігати далеко від сонячного проміння. В ідеалі, в окремому контейнері з кришкою.

За дотримання всіх умов термін зберігання питної води - шість місяців.

Не забувайте, що споживати воду з відкритих джерел може бути небезпечно для здоров'я та життя. Для того, щоб сміливо пити воду будь-якої якості в будь-якому місці, необхідно запастися таблетками для знезараження води.