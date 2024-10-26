Запасіть цю картоплю зараз, щоб посадити навесні. ТОП-7 суперранніх сортів

Важко уявити раціон без картоплі, яка має високу поживну цінність і універсальність у приготуванні. Але для того, щоб отримати якісний і багатий урожай, потрібно знати основи її правильного вирощування та особливості різновидів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ключові моменти, які допоможуть у вирощуванні цієї культури, а також розповімо про найкращі ранні сорти картоплі для посадки.
Щоб досягти найкращих результатів у вирощуванні картоплі, варто звертати увагу на тип ґрунту. Важливо віддавати перевагу пухким ґрунтам, оскільки коренева система картоплі проникає на глибину лише до 150 см.
Більшість коренів знаходяться у верхньому шарі, що робить картоплю особливо вразливою до перепадів температур. Рослина не витримує заморозків і може загинути при тривалому впливі температури -1,0 / -1,5°C.
Не менш важливим є те, що картопля - світлолюбна культура. Недостатня кількість світла призводить до витягування стебел і пожовтіння бадилля. Тому варто стежити за правильним освітленням ділянки, де росте картопля. Якщо ви посадите клубні в холодний ґрунт, є ризик, що вони не дадуть сходів.
Перед посадкою картоплі рекомендується вносити органічні добрива, що сприяє активному росту та розвитку рослини. Проте також можна використовувати мінеральні добрива, залежно від хімічних і механічних характеристик ґрунту.
Після зберігання клубні сортують за розміром, щоб забезпечити рівномірність сходів і розвитку. Це дозволяє отримати однаковий за розміром урожай, який зручно зберігати і використовувати.
Існує багато сортів картоплі, які відрізняються за характеристиками, стійкістю до хвороб і врожайністю. Ось декілька найпопулярніших сучасних сортів:
"Слаута"
Цей сорт відомий своєю високою врожайністю - 50 т/га в кінці вегетації. Вміст крохмалю складає 15,4%, а споживчі якості оцінюються на 8,6 бала. Слаута має високу стійкість до раку картоплі та нематоди.
"Повінь"
Сорт Повінь вирізняється стабільною врожайністю - до 40 т/га. Вміст крохмалю становить 15-16%, а споживчі якості - 8,7 бала. Повінь стійкий до золотистої картопляної нематоди.
"Тирас"
"Тирас" дає врожай до 50 т/га і має вміст крохмалю на рівні 14%. Споживчі якості оцінюються на 8 балів. Сорт вирізняється стійкістю до раку картоплі та середньою стійкістю до парші та нематоди.
"Мирослава"
Цей сорт характеризується дуже високою врожайністю - до 60 т/га. Вміст крохмалю становить 17,2%, а споживчі якості - 8,2 бала. "Мирослава" стійка до альтернаріозу та нематоди.
"Фотинія"
Один з найбільш продуктивних сортів із врожайністю до 70 т/га. Вміст крохмалю - до 17%, а споживчі якості - 8,5 бала. "Фотинія" відзначається стійкістю до багатьох хвороб, включаючи рак картоплі та мокру гниль.
"Княгиня"
Високоврожайний сорт - до 68 т/га. Вміст крохмалю – 11,4%, а споживчі якості оцінюються на 8 балів. Сорт має високу стійкість до нематоди та фітофторозу.
"Червона рута"
Один із сортів із найвищим вмістом крохмалю - до 20%. Врожайність становить 50,7 т/га, а споживчі якості - 8 балів. "Червона рута" стійка до раку картоплі та кільцевої гнилі.
Вибір сорту картоплі залежить від ваших потреб і умов вирощування. Правильна підготовка та догляд за картоплею допоможуть вам отримати якісний і смачний урожай.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Svitroslyn.ua, Zemliak.com, Agro-makret.net.