Запасіть цю картоплю зараз, щоб посадити навесні. ТОП-7 суперранніх сортів

Як правильно вирощувати картоплю

Щоб досягти найкращих результатів у вирощуванні картоплі, варто звертати увагу на тип ґрунту. Важливо віддавати перевагу пухким ґрунтам, оскільки коренева система картоплі проникає на глибину лише до 150 см.

Більшість коренів знаходяться у верхньому шарі, що робить картоплю особливо вразливою до перепадів температур. Рослина не витримує заморозків і може загинути при тривалому впливі температури -1,0 / -1,5°C.

Не менш важливим є те, що картопля - світлолюбна культура. Недостатня кількість світла призводить до витягування стебел і пожовтіння бадилля. Тому варто стежити за правильним освітленням ділянки, де росте картопля. Якщо ви посадите клубні в холодний ґрунт, є ризик, що вони не дадуть сходів.

Добрива та підготовка до посадки

Перед посадкою картоплі рекомендується вносити органічні добрива, що сприяє активному росту та розвитку рослини. Проте також можна використовувати мінеральні добрива, залежно від хімічних і механічних характеристик ґрунту.

Після зберігання клубні сортують за розміром, щоб забезпечити рівномірність сходів і розвитку. Це дозволяє отримати однаковий за розміром урожай, який зручно зберігати і використовувати.

Найкращі ранні сорти картоплі для посадки

Існує багато сортів картоплі, які відрізняються за характеристиками, стійкістю до хвороб і врожайністю. Ось декілька найпопулярніших сучасних сортів:

"Слаута"

Цей сорт відомий своєю високою врожайністю - 50 т/га в кінці вегетації. Вміст крохмалю складає 15,4%, а споживчі якості оцінюються на 8,6 бала. Слаута має високу стійкість до раку картоплі та нематоди.

"Повінь"

Сорт Повінь вирізняється стабільною врожайністю - до 40 т/га. Вміст крохмалю становить 15-16%, а споживчі якості - 8,7 бала. Повінь стійкий до золотистої картопляної нематоди.

"Тирас"

"Тирас" дає врожай до 50 т/га і має вміст крохмалю на рівні 14%. Споживчі якості оцінюються на 8 балів. Сорт вирізняється стійкістю до раку картоплі та середньою стійкістю до парші та нематоди.

"Мирослава"

Цей сорт характеризується дуже високою врожайністю - до 60 т/га. Вміст крохмалю становить 17,2%, а споживчі якості - 8,2 бала. "Мирослава" стійка до альтернаріозу та нематоди.

"Фотинія"

Один з найбільш продуктивних сортів із врожайністю до 70 т/га. Вміст крохмалю - до 17%, а споживчі якості - 8,5 бала. "Фотинія" відзначається стійкістю до багатьох хвороб, включаючи рак картоплі та мокру гниль.

"Княгиня"

Високоврожайний сорт - до 68 т/га. Вміст крохмалю – 11,4%, а споживчі якості оцінюються на 8 балів. Сорт має високу стійкість до нематоди та фітофторозу.

"Червона рута"

Один із сортів із найвищим вмістом крохмалю - до 20%. Врожайність становить 50,7 т/га, а споживчі якості - 8 балів. "Червона рута" стійка до раку картоплі та кільцевої гнилі.

Вибір сорту картоплі залежить від ваших потреб і умов вирощування. Правильна підготовка та догляд за картоплею допоможуть вам отримати якісний і смачний урожай.