Запасите этот картофель сейчас, чтобы посадить весной. ТОП-7 суперранних сортов

Как правильно выращивать картофель

Чтобы добиться наилучших результатов в выращивании картофеля, следует обращать внимание на тип почвы. Важно отдавать предпочтение рыхлой почве, поскольку корневая система картофеля проникает на глубину лишь до 150 см.

Большинство корней находятся в верхнем слое, что делает картофель особенно уязвимым к перепадам температур. Растение не выдерживает заморозков и может погибнуть при продолжительном воздействии температуры -1,0/-1,5°C.

Не менее важно то, что картофель - светолюбивая культура. Недостаточное количество света приводит к вытягиванию стеблей и пожелтению ботвы. Поэтому следует следить за правильным освещением участка, где растет картофель. Если вы посадите клубни в холодную почву, есть риск, что они не дадут всходов.

Удобрения и подготовка к посадке

Перед посадкой картофеля рекомендуется вносить органические удобрения, что способствует активному росту и развитию растения. Однако также можно использовать минеральные удобрения в зависимости от химических и механических характеристик почвы.

После хранения клубни сортируют по размеру, чтобы обеспечить равномерность всходов и развития. Это позволяет получить одинаковый по размеру урожай, который удобно хранить и использовать.

Лучшие ранние сорта картофеля для посадки

Существует много сортов картофеля, которые отличаются по характеристикам, стойкости к болезням и урожайности. Вот несколько самых популярных современных сортов:

"Слаута"

Этот сорт известен своей высокой урожайностью - 50 т/га в конце вегетации. Содержание крахмала составляет 15,4%, а потребительские качества оцениваются в 8,6 балла. Слаута обладает высокой стойкостью к раку картофеля и нематоды.

"Повинь"

Сорт Наводнение отличается стабильной урожайностью - до 40 т/га. Содержание крахмала составляет 15-16%, а потребительские качества - 8,7 балла. Наводнение устойчиво к золотистой картофельной нематоде.

"Тирас"

Тирас дает урожай до 50 т/га и имеет содержание крахмала на уровне 14%. Потребительские качества оцениваются в 8 баллов. Сорт отличается стойкостью к раку картофеля и средней стойкостью к парше и нематоде.

"Мирослава"

Этот сорт характеризуется очень высокой урожайностью - до 60 т/га. Содержание крахмала составляет 17,2%, а потребительские качества - 8,2 балла. "Мирослава" устойчива к альтернариозу и нематоде.

"Фотиния"

Один из самых продуктивных сортов с урожайностью до 70 т/га. Содержание крахмала - до 17%, а потребительские качества - 8,5 балла. "Фотиния" отличается стойкостью ко многим болезням, включая рак картофеля и мокрую гниль.

"Княгиня"

Высокоурожайный сорт - до 68 т/га. Содержание крахмала - 11,4%, а потребительские качества оцениваются в 8 баллов. Сорт обладает высокой стойкостью к нематоде и фитофторозу.

"Червона рута"

Один из сортов с высоким содержанием крахмала - до 20%. Урожайность составляет 50,7 т/га, а потребительские качества - 8 баллов. "Червона рута" устойчива к раку картофеля и кольцевой гнили.

Выбор сорта картофеля зависит от ваших потребностей и условий выращивания. Правильная подготовка и уход за картофелем помогут получить качественный и вкусный урожай.