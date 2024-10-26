Запасите этот картофель сейчас, чтобы посадить весной. ТОП-7 суперранних сортов

Трудно представить рацион без картофеля, обладающего высокой питательной ценностью и универсальностью в приготовлении. Но для того чтобы получить качественный и богатый урожай, нужно знать основы его правильного выращивания и особенности разновидностей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых моментах, которые помогут в выращивании этой культуры, а также расскажем о лучших ранних сортах картофеля для посадки.
Чтобы добиться наилучших результатов в выращивании картофеля, следует обращать внимание на тип почвы. Важно отдавать предпочтение рыхлой почве, поскольку корневая система картофеля проникает на глубину лишь до 150 см.
Большинство корней находятся в верхнем слое, что делает картофель особенно уязвимым к перепадам температур. Растение не выдерживает заморозков и может погибнуть при продолжительном воздействии температуры -1,0/-1,5°C.
Не менее важно то, что картофель - светолюбивая культура. Недостаточное количество света приводит к вытягиванию стеблей и пожелтению ботвы. Поэтому следует следить за правильным освещением участка, где растет картофель. Если вы посадите клубни в холодную почву, есть риск, что они не дадут всходов.
Перед посадкой картофеля рекомендуется вносить органические удобрения, что способствует активному росту и развитию растения. Однако также можно использовать минеральные удобрения в зависимости от химических и механических характеристик почвы.
После хранения клубни сортируют по размеру, чтобы обеспечить равномерность всходов и развития. Это позволяет получить одинаковый по размеру урожай, который удобно хранить и использовать.
Существует много сортов картофеля, которые отличаются по характеристикам, стойкости к болезням и урожайности. Вот несколько самых популярных современных сортов:
"Слаута"
Этот сорт известен своей высокой урожайностью - 50 т/га в конце вегетации. Содержание крахмала составляет 15,4%, а потребительские качества оцениваются в 8,6 балла. Слаута обладает высокой стойкостью к раку картофеля и нематоды.
"Повинь"
Сорт Наводнение отличается стабильной урожайностью - до 40 т/га. Содержание крахмала составляет 15-16%, а потребительские качества - 8,7 балла. Наводнение устойчиво к золотистой картофельной нематоде.
"Тирас"
Тирас дает урожай до 50 т/га и имеет содержание крахмала на уровне 14%. Потребительские качества оцениваются в 8 баллов. Сорт отличается стойкостью к раку картофеля и средней стойкостью к парше и нематоде.
"Мирослава"
Этот сорт характеризуется очень высокой урожайностью - до 60 т/га. Содержание крахмала составляет 17,2%, а потребительские качества - 8,2 балла. "Мирослава" устойчива к альтернариозу и нематоде.
"Фотиния"
Один из самых продуктивных сортов с урожайностью до 70 т/га. Содержание крахмала - до 17%, а потребительские качества - 8,5 балла. "Фотиния" отличается стойкостью ко многим болезням, включая рак картофеля и мокрую гниль.
"Княгиня"
Высокоурожайный сорт - до 68 т/га. Содержание крахмала - 11,4%, а потребительские качества оцениваются в 8 баллов. Сорт обладает высокой стойкостью к нематоде и фитофторозу.
"Червона рута"
Один из сортов с высоким содержанием крахмала - до 20%. Урожайность составляет 50,7 т/га, а потребительские качества - 8 баллов. "Червона рута" устойчива к раку картофеля и кольцевой гнили.
Выбор сорта картофеля зависит от ваших потребностей и условий выращивания. Правильная подготовка и уход за картофелем помогут получить качественный и вкусный урожай.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Svitroslyn.ua, Zemliak.com, Agro-makret.net.