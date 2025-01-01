Запам'ятайте ці дати. Названо доленосні періоди 2025 року, коли в життя увірветься щастя

У 2025 році буде чимало сприятливих дат та періодів, на які можна планувати важливі справи. Втім, будуть й такі "віконця", коли від усіх нових починань краще відмовитися.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала всі щасливі дати 2025 року та попередила про періоди, в які варто бути обережними.
"Якщо ви вже складаєте детальні плани на Новий 2025 рік, то обов’язково враховуйте астрологічно сприятливі періоди, аби всі ваші задуми успішно втілилися у життя. Звісно, у кожного з нас будуть програватись власні сценарії відповідно до наших індивідуальних гороскопів, але певні закономірності, пов’язані з "космічною погодою", стосуються всіх", - пояснила Соловйова.
З огляду на це, найбільш сприятливими періодами для початку нових справ і важливих рішень, упродовж наступних 12 місяців будуть наступні дати:
Не ініціюйте нічого нового на ці періоди:
"У Всесвіту немає поганої "космічної погоди", адже за будь-яких аспектів можна бути ефективними у своїй діяльності. Головне - знати, коли та що треба робити, аби "зірки" допомагали та супроводжували до успіху. Так склалося, що астрологічні закони діють незалежно від того, знає людина про них, чи ні", - пояснила астролог.
"І якщо найдавніша наука людства якимось чином увійшла у наше життя, то доля дає нам шанс щось виправити або чогось досягти. Тож бажаю всім вчасно побачити небесні дороговкази, використати їхні підказки, скористатися шансом і досягти завдяки цьому успіху, благополуччя та гармонії. З Новим роком!" - резюмувала вона.
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