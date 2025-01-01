Запомните эти даты. Названы судьбоносные периоды 2025 года, когда в жизнь ворвется счастье

Когда в Новом году повезет

"Если вы уже составляете детальные планы на Новый 2025 год, то обязательно учитывайте астрологически благоприятные периоды, чтобы все ваши замыслы успешно воплотились в жизнь. Конечно, у каждого из нас будут проигрываться собственные сценарии в соответствии с нашими индивидуальными гороскопами, но определенные закономерности, связанные с "космической погодой", касаются всех", - пояснила Соловьева.

Учитывая это, наиболее благоприятными периодами для начала новых дел и важных решений, на протяжении следующих 12 месяцев будут следующие даты:

с 20.04.2025 до 10.07.2025

с 18.08.2025 до 03.09.2025

с 25.09.2025 до 01.11.2025

с 06.12.2025 до 31.12.2025.

Не инициируйте ничего нового на эти периоды:

с 01.01.2025 до 19.04.2025

с 11.07.2025 до 17.08.2025

с 04.09.2025 до 24.09.2025

с 02.11.2025 до 05.12.2025.

"У Вселенной нет плохой "космической погоды", ведь при любых аспектах можно быть эффективными в своей деятельности. Главное - знать, когда и что нужно делать, чтобы "звезды" помогали и сопровождали на пути к успеху. Так сложилось, что астрологические законы действуют независимо от того, знает человек о них или нет", - пояснила астролог.

"И если древнейшая наука человечества каким-то образом вошла в нашу жизнь, то судьба дает нам шанс что-то исправить или чего-то достичь. Поэтому желаю всем вовремя увидеть небесные указатели, использовать их подсказки, воспользоваться шансом и достичь благодаря этому успеха, благополучия и гармонии. С Новым годом!" - резюмировала она.