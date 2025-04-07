Арабіка чи робуста? Бариста пояснив, як легко їх розрізнити

Яка різниця

За словами експерта, різниця справді є, і вона закладена природою. Арабіка смачніша, має більший смаковий потенціал, а саме квіткові ноти, фруктові, ягідні, шоколадні, горіхові, ферментовані та овочеві можуть бути.

У робусти від природи немає такого смакового різноманіття. Зокрема, знайти робусту з ягідним смаком або з квітковим майже неможливо, і це природа так зробила.

Тому робуста через те, що менш якісна по смаку, зазвичай коштує дешевше і в її смаку переважають такі відтінки, як горіхові або різні відтінки горілого та димного.

"Тому більшість людей, які хоч трошки розбираються в каві, вони в кав'ярні сказали б: "Та мені арабіку". Але за рахунок великої кількості неякісної інформації в мережі, інколи навіть чуєш такі висловлювання, коли людина приходить в кав'ярню і каже: "Мені, будь ласка, робусту". І їй кажуть: "А у нас нема, у нас тільки арабіка". Вона каже: "Ну, знову кав'ярня якась не така. Робуста - це ж суперкласна кава, суперсмачна, арабіка - це щось кисле, не зрозуміле" - розповів Карелашвілі.

Бариста зазначив, що арабіка - це більш приємний, спокійний та легкий смак кави. Однак, все залежить від того, з якою кавою працює кав'ярня.

Тоді як робуста це зазвичай гіркий, більш насичений, такий щільний смак кави, і одноманітний.

Яку каву п'є більшість людей

Руслан Карелашвілі розповів, що в Україні більшість п'є арабіку, тому що за останній рік робуста сильно подорожчала на світовому ринку взагалі й продовжує дорожчати.

Тому постачальники все рідше почали привозитив Україну робусту.

"Бо різниця в ціні між арабікою і робустою майже стерлась, а за смаком арабіка перевищує робусту, тому немає сенсу економити. І я думаю, що десь за пів року робуста - це буде щось таке незвичайне", - додав він.