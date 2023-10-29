Запам'ятайте ознаки цього небезпечного захворювання: це допоможе врятувати життя

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку. 15 мільйонів людей у всьому світі щороку страждають від нього, з них п'ять мільйонів помирають, ще п'ять - отримують інвалідність, і ще п'ять - одужують.

30% людей віком до 45 років не знають ознак цього небезпечного захворювання. Тож Центр громадського здоров'я в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як розпізнати інсульт і що потрібно робити, якщо ви помітили в людини його ознаки.

Ознаки інсульту

Для визначення перших ознак інсульту запам’ятайте абревіатуру МОЗОК.

М овлення - нерозбірлива мова чи нерозуміння слів

овлення - нерозбірлива мова чи нерозуміння слів О бличчя - раптова асиметрія обличчя чи "крива" усмішка

бличчя - раптова асиметрія обличчя чи "крива" усмішка З апаморочення - втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль

апаморочення - втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль О чі - раптове погіршення зору, двоїння в очах

чі - раптове погіршення зору, двоїння в очах Кінцівки - раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони

Щоб розпізнати інсульт, попросіть людину:

усміхнутися

сказати просте речення, на кшталт "Мене звати...", "Я йду на роботу" тощо

підняти руку чи обидві руки

висунути язик (при інсульті він викривлений чи повернутий)

Проблема з виконанням навіть одного із завдань може бути ознакою інсульту. Якщо ви помітили в людини ознаки інсульту, відразу викликайте "швидку".

Профілактика інсульту

Припиніть курити та вживати тютюн

Не існує "безпечного" куріння. Звичайні сигарети, електронні, тютюнові вироби для нагрівання та кальяни - шкідливі. Через вплив тютюну клітини крові налипають на стінки судин та утворюють тромби, які можуть призвести до стенокардії, інфаркту чи інсульту.

Стежте за збалансованістю харчування

Старайтеся вживати п'ять порцій фруктів, овочів та ягід щодня, не більше однієї чайної ложки солі, не більше 10 чайних ложок доданого цукру, більше клітковини, більше корисних олій, менше тваринних жирів та трансжирів.

Будьте фізично активними

Недостатня фізична активність впливає не лише на розвиток серцево-судинних захворювань, а й сприяє надмірній масі тіла та ожиріння. Робіть руханку вранці та розминайтеся протягом дня. Поступово можна додавати вправи з силового тренування м'язів.

Для здоров'я серця важливо регулярно займатися різними видами спорту (фото: Freepik)

Припиніть вживати алкоголь

Безпечної дози алкоголю не існує. Знімати стрес алкоголем теж погана ідея. Найкраще всього впоратися зі стресом допоможе прогулянка на свіжому повітрі чи інша фізична активність.

Як на розвиток інсульту впливає зайва вага

Навантаження на серце збільшується разом із кількістю зайвих кілограмів. Виміряти індекс маси тіла (ІМТ) можна за формулою: вага (кг) / зріст у метрах у квадраті (м2). Ймовірна зайва вага, якщо показник вийде ≥ 25,0.

Додатково виміряйте окружність талії - це допоможе визначити розподіл жиру в організмі. При обхваті талії понад 94 сантиметри в чоловіків і понад 80 сантиметрів у жінок збільшується ризик серцевих захворювань та діабету, оскільки такі цифри можуть свідчити про ожиріння.

На розвиток хвороб серця та судин також впливають такі біологічні показники як артеріальний тиск і холестерин.

Часто інфаркти й інсульти є ускладненням постійного підвищення артеріального тиску понад 140/90 міліметрів ртутного стовпчика. Регулярні "стрибки" тиску можуть призвести до атеросклерозу, аневризми, а також розвитку хронічного стану - артеріальної гіпертензії.

Холестерин важливий для функціонування клітин організму. Однак існує так званий поганий холестерин (LDL-холестерин), високий рівень якого у крові формує бляшки на стінках артерій і погіршує кровообіг. Це може призвести до звуження артерій, підвищеного тиску та розвитку ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних хвороб.

Деякі серцево-судинні захворювання можуть довго не проявлятись і мати безсимптомний перебіг. Тому важливо стежити за своїм способом життя, самопочуттям і за найменшої підозри звертатись за консультацією до лікаря.