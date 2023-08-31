Лікарі розповіли, яка робота підвищує ризик виникнення інсульту

Інсульт виникає, коли в мозку людини унеможливлюється кровообіг. Таке може статись через певний спосіб життя, який погано позначається на здоров'ї людини.

Про це повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Що може призвести до інсульту

Багато людей веде малорухливий спосіб життя - робота з дому, офісна сидяча робота, дозвілля перед телевізором, з відеоіграми тощо. Все це може зашкодити здоров'ю.

Низька рухова активність провокує виникнення захворювань, які підвищують ризик інсульту, а саме: ожиріння, артеріальна гіпертензія, високий рівень холестерину, цукровий діабет 2 типу.

Лікарі кажуть, що профілактувати інсульт набагато легше, ніж його лікувати, тож найкраще додати більше руху до образу життя.

Тому дорослим 18-64 років рекомендовано щонайменше 150 хв аеробних вправ помірної інтенсивності впродовж тижня. Можна додати такі активності:

їзда на велосипеді

плавання

піші прогулянки

робота в будинку та на подвір’ї

Фахівці кажуть, що такі активності корисні для серцево-судинної системи. Завдяки доставці більшого об’єму кисню серце стає міцнішим, артерії - чистими, еластичними та незабитими, нормалізується артеріальний тиск у спокої.

Як визначити навантаження на організм

Щоб відрізнити рухову активність помірної інтенсивності від високої існує простий тест. Спробуйте говорити під час активності, якщо ви:

важко дихаєте, але можете легко вести розмову - це активність помірної інтенсивності

можете промовити лише кілька слів, перш ніж зробити вдих - це активність високої інтенсивності

Прості вправи можуть забезпечувати швидку користь для здоров’я:

покращують якість сну

знижується відчуття тривоги

знижують кров’яний тиск

До того ж регулярні вправи можуть суттєво покращити стан організму - сприяють профілактиці неінфекційних хронічних хвороб: