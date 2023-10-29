Запомните признаки этого опасного заболевания: это поможет спасти жизнь

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению тканей мозга. 15 миллионов человек во всем мире ежегодно страдают от него, из них пять миллионов умирают, еще пять - получают инвалидность, и еще пять - поправляются.

30% людей младше 45 лет не знают признаков этого опасного заболевания. Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как распознать инсульт и что нужно делать, если вы заметили у человека его признаки.

Признаки инсульта

Р ечь - неразборчивая речь или непонимание слов

ечь - неразборчивая речь или непонимание слов Л ицо - внезапная асимметрия лица или "кривая" улыбка

ицо - внезапная асимметрия лица или "кривая" улыбка Г оловокружение - потеря равновесия, координации при ходьбе, резкая головная боль

оловокружение - потеря равновесия, координации при ходьбе, резкая головная боль Г лаза - внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах

лаза - внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах Конечности - внезапная слабость, онемение, чаще с одной стороны

Чтобы распознать инсульт, попросите человека:

улыбнуться

сказать простое предложение, типа "Меня зовут...", "Я иду на работу" и т. д.

поднять руку или обе руки

высунуть язык (при инсульте он искривлен или развернут)

Проблема с выполнением даже одной из задач может являться признаком инсульта. Если вы заметили у человека признаки инсульта, сразу вызывайте скорую.

Профилактика инсульта

Прекратите курить и употреблять табак

Не существует "безопасного" курения. Обычные сигареты, электронные, табачные изделия для нагрева и кальяны - вредны. Из-за влияния табака клетки крови налипают на стенки сосудов и образуют тромбы, которые могут привести к стенокардии, инфаркту или инсульту.

Следите за сбалансированностью питания

Старайтесь употреблять пять порций фруктов, овощей и ягод ежедневно, не более одной чайной ложки соли, не более 10 чайных ложек добавленного сахара, больше клетчатки, больше полезных масел, меньше животных жиров и трансжиров.

Будьте физически активны

Недостаточная физическая активность влияет не только на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и способствует избыточной массе тела и ожирению. Делайте зарядку утром и разминайтесь в течение дня. Постепенно можно добавлять упражнения по силовой тренировке мышц.

Для здоровья сердца важно регулярно заниматься разными видами спорта (фото: Freepik)

Прекратите употреблять алкоголь

Безопасной дозы алкоголя нет. Снимать стресс алкоголем тоже плохая идея. Лучше всего справиться со стрессом поможет прогулка на свежем воздухе или другая физическая активность.

Как на развитие инсульта влияет лишний вес

Нагрузка на сердце увеличивается с количеством лишних килограммов. Измерить индекс массы тела (ИМТ) можно по формуле: вес (кг)/рост в метрах в квадрате (м2). Возможен лишний вес, если показатель выйдет ≥ 25,0.

Дополнительно измерьте окружность талии - это поможет определить распределение жира в организме. При охвате талии более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин увеличивается риск сердечных заболеваний и диабета, поскольку такие цифры могут свидетельствовать об ожирении.

На развитие болезней сердца и сосудов влияют такие биологические показатели как артериальное давление и холестерин.

Часто инфаркты и инсульты являются осложнением постоянного повышения АД более 140/90 миллиметров ртутного столбика. Регулярные "скачки" давления могут привести к атеросклерозу, аневризме, а также развитию хронического состояния - артериальной гипертензии.

Холестерин важен для функционирования клеток организма. Однако существует так называемый плохой холестерин (LDL-холестерин), высокий уровень которого в крови формирует бляшки на стенках артерий и ухудшает кровообращение. Это может привести к сужению артерий, повышенному давлению и развитию ишемической болезни сердца и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут длительно не проявляться и иметь бессимптомное течение. Поэтому важно следить за своим образом жизни, самочувствием и при малейшем подозрении обращаться за консультацией к врачу.