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Запам'ятайте основні правила. Лікар розповіла, як збити високу температуру у дитини

Фото: Як збити високу температуру дитині (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Температуру потрібно збивати ту, за якої дитина погано почувається. Якщо на градуснику 38,6 і дитина весела, активна, то можна використовувати фізичні методи охолодження.

Як же знизити температуру, якщо дитина млява і їй погано – розповіла у Instagram невролог та педіатр Ірина Платонова.

Як знизити температуру у дитини

  • Жарознижувальні давайте з розрахунку на кілограм ваги, а не на вік, як зазначено на упаковці. Для дітей використовуйте лише ібупрофен та парацетамол.
  • Давайте малюку багато пити холодної води. Приблизно 100 мл на кілограм ваги на добу. Жодні жарознижувальні не будуть добре діяти, якщо дитина зневоднена.
  • Не кутайте дитину, а навпаки, розкрийте, щоб швидше охолодити.
  • Обов'язково охолодіть кімнату. Увімкніть кондиціонер, провітріть.
  • Не обтирайте дітей оцтом, горілкою чи іншими рідинами.
  • Можна використовувати компреси, що охолоджують.

Лікар наголосила, що для зниження температури дитині з 39.5 до 37.1 їй знадобилося 1,5 години. На відео ви можете побачити, що дитина "ожила".

Нагадаємо, що педіатр розповіла, коли вести дитину в садок після хвороби.

Читайте також,як охолодити квартиру без кондиціонера.

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