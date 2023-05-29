Запам'ятайте основні правила. Лікар розповіла, як збити високу температуру у дитини
Фото: Як збити високу температуру дитині (freepik.com)
Температуру потрібно збивати ту, за якої дитина погано почувається. Якщо на градуснику 38,6 і дитина весела, активна, то можна використовувати фізичні методи охолодження.
Як же знизити температуру, якщо дитина млява і їй погано – розповіла у Instagram невролог та педіатр Ірина Платонова.
Як знизити температуру у дитини
- Жарознижувальні давайте з розрахунку на кілограм ваги, а не на вік, як зазначено на упаковці. Для дітей використовуйте лише ібупрофен та парацетамол.
- Давайте малюку багато пити холодної води. Приблизно 100 мл на кілограм ваги на добу. Жодні жарознижувальні не будуть добре діяти, якщо дитина зневоднена.
- Не кутайте дитину, а навпаки, розкрийте, щоб швидше охолодити.
- Обов'язково охолодіть кімнату. Увімкніть кондиціонер, провітріть.
- Не обтирайте дітей оцтом, горілкою чи іншими рідинами.
- Можна використовувати компреси, що охолоджують.
Лікар наголосила, що для зниження температури дитині з 39.5 до 37.1 їй знадобилося 1,5 години. На відео ви можете побачити, що дитина "ожила".