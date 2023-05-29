Запомните основные правила. Врач рассказала, как сбить высокую температуру у ребенка
Фото: Как сбить высокую температуру ребенку (freepik.com)
Температуру нужно сбивать ту, при которой ребенок плохо себя чувствует. Если на градуснике 38,6 и ребенок весел, активен, то можно использовать физические методы охлаждения.
Как же понизить температуру, если ребенок вялый и ему плохо - рассказала в Instagram невролог и педиатр Ирина Платонова.
Как снизить температуру у ребенка
- Жаропонижающие давайте в расчете на килограмм веса, а не на возраст, как указано на упаковке. Для детей используйте только ибупрофен и парацетамол.
- Давайте малышу много пить прохладной воды. Приблизительно 100 мл на килограмм веса в сутки. Никакие жаропонижающие не будут хорошо действовать, если ребенок обезвожен.
- Не кутайте ребенка, а наоборот раскройте, чтобы быстрее охладить.
- Обязательно охладите комнату. Включите кондиционер, проветрите.
- Не обтирайте детей уксусом, водкой или другими жидкостями.
- Можно использовать охлаждающие компрессы.
Врач отметила, что для понижения температуры ребенку с 39.5 до 37.1 ей понадобилось 1,5 часа. На видео вы можете увидеть, что ребенок "ожил".