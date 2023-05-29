Запомните основные правила. Врач рассказала, как сбить высокую температуру у ребенка

Температуру нужно сбивать ту, при которой ребенок плохо себя чувствует. Если на градуснике 38,6 и ребенок весел, активен, то можно использовать физические методы охлаждения.

Как же понизить температуру, если ребенок вялый и ему плохо - рассказала в Instagram невролог и педиатр Ирина Платонова.